Tragedia alle porte di Roma: 18enne si suicida sparandosi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una Tragedia impronunciabile è accaduta ieri mattina, 27 gennaio 2022, alle porte di Roma, precisamente a Monterotondo in via dello Stadio: un ragazzo di soli 18 anni si è tolto la vita, sparandosi con un fucile da caccia. Il giovane soffriva di depressione, per la quale era già in cura. Ma, purtroppo, la patologia ha avuto la meglio, questa sarebbe stata la motivazione del gesto estremo. Il 18enne è così riuscito, in qualche modo, a entrare in possesso della chiave per aprire l’armadio dove era chiuso il fucile da caccia, regolarmente detenuto e denunciato dal fratello della vittima, quindi, approfittando di un momento in cui era solo in casa ha compiuto l’atto. La salma è stata messa a disposizione dei familiari il giorno stesso, in quanto non ci sono dubbi che si sia trattato di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Unaimpronunciabile è accaduta ieri mattina, 27 gennaio 2022,di, precisamente a Monterotondo in via dello Stadio: un ragazzo di soli 18 anni si è tolto la vita,con un fucile da caccia. Il giovane soffriva di depressione, per la quale era già in cura. Ma, purtroppo, la patologia ha avuto la meglio, questa sarebbe stata la motivazione del gesto estremo. Ilè così riuscito, in qualche modo, a entrare in possesso della chiave per aprire l’armadio dove era chiuso il fucile da caccia, regolarmente detenuto e denunciato dal fratello della vittima, quindi, approfittando di un momento in cui era solo in casa ha compiuto l’atto. La salma è stata messa a disposizione dei familiari il giorno stesso, in quanto non ci sono dubbi che si sia trattato di un ...

