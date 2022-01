Spotify tratta con il Barcellona: dallo sponsor sulle maglie al naming del Camp Nou (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'azienda di streaming musicale svedese vuole entrare nel mondo del calcio e tratta con i blaugrana. Leggi su 90min (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'azienda di streaming musicale svedese vuole entrare nel mondo del calcio econ i blaugrana.

Advertising

cmdotcom : #Spotify tratta con il #Barcellona : non solo sponsor di maglia, punta ai naming rights del Camp Nou… - Hazydavey38 : @mfoolsjam No, sarebbe togliere Spotify anche per come tratta i diritti e quelle robe lì. Non è che sto lanciando i… - Giusepp49277767 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? 'Butter (Megan Thee Stallion Remix)' ha superato 100 milioni di streaming su #Spotify: si tratta dell'86ª canzone de… - Laila1231320 : @michelemammolit È uno dei miei brani preferiti La frase in bio è tratta da questa canzone Black No. 1 (Little Miss… - Mery0265160193 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? 'Butter (Megan Thee Stallion Remix)' ha superato 100 milioni di streaming su #Spotify: si tratta dell'86ª canzone de… -