Roma, Fazio risolve il contratto e andrà alla Salernitana (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gennaio 2022 - A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, la Roma continua ad operare sulle uscite per far rifiatare le casse della società. L'ultimo giocatore ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022), 28 gennaio 2022 - A pochi giorni dchiusura della sessione invernale del calciomercato, lacontinua ad operare sulle uscite per far rifiatare le casse della società. L'ultimo giocatore ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialASRoma | Risoluzione consensuale per Federico #Fazio: i dettagli - angelomangiante : Federico Fazio è un nuovo giocatore della Salernitana. Contratto triennale, voluto per la sua esperienza da Walter… - TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, rescissione e pace con Fazio: ora l'argentino può firmare con la Salernitana - infoitsport : Roma, rescissione consensuale con Fazio: via libera per la Salernitana - Glongari : Confermato ?? la Roma concede la risoluzione contrattuale a #Fazio ora libero di accordarsi con la #Salernitana -