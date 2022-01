Quirinale,fonti Lega: risposta di alto livello fuori dai partiti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Salvini a colloquio con Conte e Letta, poi con Tajani e Ronzulli. Al lavoro per dare risposta positiva al Paese, di alto livello e al di fuori dei partiti, superando veti e perdite di tempo. E' quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Salvini a colloquio con Conte e Letta, poi con Tajani e Ronzulli. Al lavoro per darepositiva al Paese, die al didei, superando veti e perdite di tempo. E' quanto ...

