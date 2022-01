Quirinale, il centrodestra indica Casellati. Poi Salvini convoca i leader di maggioranza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo i tentativi andati a vuoto dei giorni scorsi, si torna al voto per eleggere il presidente della Repubblica che sostituirà Sergio Mattarella. Sale la tensione, con il centrodestra che proverà a forzare su un nome comune. Si fa quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma il fronte progressista si oppone. Anche oggi gli indizi fanno pensare a una possibile fumata nera. La giornata potrebbe servire, però, al centrodestra per tenere salda l'alleanza e provare a contarsi, in vista della chiama decisiva, quella di domani. La giornata in diretta Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo i tentativi andati a vuoto dei giorni scorsi, si torna al voto per eleggere il presidente della Repubblica che sostituirà Sergio Mattarella. Sale la tensione, con ilche proverà a forzare su un nome comune. Si fa quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti. Ma il fronte progressista si oppone. Anche oggi gli indizi fanno pensare a una possibile fumata nera. La giornata potrebbe servire, però, alper tenere salda l'alleanza e provare a contarsi, in vista della chiama decisiva, quella di domani. La giornata in diretta

