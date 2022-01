Quirinale, Casini, Casellati e Draghi i nomi ancora in corsa (Di venerdì 28 gennaio 2022) , ma non c’è convergenza tra centrodestra e centrosinistra Quella di oggi, venerdì 28 gennaio, è la quinta giornata di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Sul tavolo restano in gioco ancora i nomi di Casini, Draghi e Casellati. La quinta votazione avrà un valore politico e servirà alla Meloni per capire le l’alleanza tra partiti reggerà. Domani, dunque, potremmo avere il nome del XIII Presidente della Repubblica. Secondo Conte è necessario “trovare rapidamente un nome per evitare quello di Draghi”, mentre Casellati nella giornata di ieri avrebbe inviato messaggi ai grandi elettori di centrodestra e pare che il nome su cui si orienterà oggi sia proprio quella presidente del Senato. Leggi anche: L’EMA APPROVA LA PILLOLA PAXLOVID CONTRO IN ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) , ma non c’è convergenza tra centrodestra e centrosinistra Quella di oggi, venerdì 28 gennaio, è la quinta giornata di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Sul tavolo restano in giocodi. La quinta votazione avrà un valore politico e servirà alla Meloni per capire le l’alleanza tra partiti reggerà. Domani, dunque, potremmo avere il nome del XIII Presidente della Repubblica. Secondo Conte è necessario “trovare rapidamente un nome per evitare quello di”, mentrenella giornata di ieri avrebbe inviato messaggi ai grandi elettori di centrodestra e pare che il nome su cui si orienterà oggi sia proprio quella presidente del Senato. Leggi anche: L’EMA APPROVA LA PILLOLA PAXLOVID CONTRO IN ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - lorepregliasco : === Quirinale: fonti, c.destra discute su proposta Casini (AGI) = - Tommasolabate : La notte rimette in pista la candidatura di Draghi, sgonfia leggermente le ruote alla macchinina di Casini, buca le… - gioporce : RT @fattoquotidiano: Quirinale, Cacciari: “Convergeranno su Casini. Piace a destra e a questo residuo di sinistra sgangherata. E sarebbe un… - raffatnt : RT @VenezianiMar: Casini al #Quirinale sarebbe la scheda bianca che si è fatta uomo. Non sposterebbe nulla. Lui è il riassunto delle puntat… -