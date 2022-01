Quirinale 2022, bagarre su Belloni scuote M5S (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Le forze politiche provano a chiudere la partita del Quirinale puntando su una figura femminile. Ma restano non pochi ostacoli su sentiero della trattativa. La svolta è arrivata nell’incontro pomeridiano, alla Camera, tra il leader M5S Giuseppe Conte, il segretario del Pd Enrico Letta e quello della Lega Matteo Salvini. Sul tavolo dei tre leader ‘planano’ diversi nomi femminili: si va dalla direttrice del Dis Elisabetta Belloni (sulla quale si sarebbe registrata una particolare convergenza tra Salvini e Conte), alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, passando per l’ex Guardasigilli Paola Severino. Ed è proprio sul profilo di Belloni che si scatena la bagarre politica. Da Forza Italia a Italia Viva, passando per Leu e una parte del Pd, si registrano malumori trasversali verso l’ipotesi ... Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Le forze politiche provano a chiudere la partita delpuntando su una figura femminile. Ma restano non pochi ostacoli su sentiero della trattativa. La svolta è arrivata nell’incontro pomeridiano, alla Camera, tra il leader M5S Giuseppe Conte, il segretario del Pd Enrico Letta e quello della Lega Matteo Salvini. Sul tavolo dei tre leader ‘planano’ diversi nomi femminili: si va dalla direttrice del Dis Elisabetta(sulla quale si sarebbe registrata una particolare convergenza tra Salvini e Conte), alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, passando per l’ex Guardasigilli Paola Severino. Ed è proprio sul profilo diche si scatena lapolitica. Da Forza Italia a Italia Viva, passando per Leu e una parte del Pd, si registrano malumori trasversali verso l’ipotesi ...

Advertising

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Casellati durante lo spoglio passa al setaccio voti e schede nulle. E viene “beccata” al cellulare… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - zazoomblog : Quirinale accordo più vicino: in campo Draghi e Casini. Letta per il Mattarella bis. Salvini e Conte: «Una donna in… - rcatania68 : 'Quella che, siccome è sicuro che mi eleggono presidente della Repubblica, me ne sto lì in aula per assistere al mi… -