Quando il ransomware colpisce i dittatori (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nello scorso anno gli attacchi ransomware hanno raggiunto le prime pagine dei giornali per aver bloccato strutture strategiche e mandato in tilt sistemi informatici cruciali, come quelli della sanità di due regioni italiane. Nel 2021 i non addetti ai lavori si sono accorti dell’impatto distruttivo di questi ricatti virtuali. Di recente se n’è accorto anche il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko, probabilmente vittima del primo attacco ransomware perpetrato ai danni di un’autocrazia. Da lunedì il sistema ferroviario del Paese, in mano al governo, è sotto scacco. Gli aggressori hanno annunciato di aver criptato e distrutto i database interni necessari per controllare traffico, dogane e stazioni. Hanno anche dichiarato che forniranno le chiavi di decrittazione solo se il governo bielorusso soddisferà due condizioni: il rilascio di 50 prigionieri ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nello scorso anno gli attacchihanno raggiunto le prime pagine dei giornali per aver bloccato strutture strategiche e mandato in tilt sistemi informatici cruciali, come quelli della sanità di due regioni italiane. Nel 2021 i non addetti ai lavori si sono accorti dell’impatto distruttivo di questi ricatti virtuali. Di recente se n’è accorto anche il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko, probabilmente vittima del primo attaccoperpetrato ai danni di un’autocrazia. Da lunedì il sistema ferroviario del Paese, in mano al governo, è sotto scacco. Gli aggressori hanno annunciato di aver criptato e distrutto i database interni necessari per controllare traffico, dogane e stazioni. Hanno anche dichiarato che forniranno le chiavi di decrittazione solo se il governo bielorusso soddisferà due condizioni: il rilascio di 50 prigionieri ...

Advertising

ericafalco_ : RT @lastknight: #Ransomware, fughe di dati aziendali, #DataBreach. Violazioni che mettono il #titolare dei dati in una posizione critica, q… - f_iaco : RT @lastknight: #Ransomware, fughe di dati aziendali, #DataBreach. Violazioni che mettono il #titolare dei dati in una posizione critica, q… - dmaffoli14 : RT @lastknight: #Ransomware, fughe di dati aziendali, #DataBreach. Violazioni che mettono il #titolare dei dati in una posizione critica, q… - sectest9 : RT @lastknight: #Ransomware, fughe di dati aziendali, #DataBreach. Violazioni che mettono il #titolare dei dati in una posizione critica, q… - CyberSecurityN8 : RT @lastknight: #Ransomware, fughe di dati aziendali, #DataBreach. Violazioni che mettono il #titolare dei dati in una posizione critica, q… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando ransomware Sicurezza online: a rischio oltre 84 mila siti web Come possiamo leggere direttamente sul sito ufficiale di Kaspersky, uno dei più famosi antivirus in commercio, "quando un computer o una rete è stato infettato da un ransomware, il ransomware blocca ...

Ransomware, LockBit adesso infetta anche Linux Quando si parla di ransomware, generalmente si dà per scontato che i sistemi colpiti siano dotati di Microsoft Windows : dopotutto, essere il sistema operativo desktop più utilizzato ha i suoi lati ...

DeadBolt, il ransomware che attacca i NAS di QNAP: ecco come proteggere i dati Cyber Security 360 Quando il ransomware colpisce i dittatori Le ferrovie bielorusse sono in mano ai “partigiani digitali” che combattono a colpi di codice l’autocrazia di Lukashenko.

Ransomware: come tenere la propria azienda al sicuro Qualsiasi tipo di organizzazione è vulnerabile al ransomware: scopri come proteggere il tuo business con l'analisi di Akamai ...

Come possiamo leggere direttamente sul sito ufficiale di Kaspersky, uno dei più famosi antivirus in commercio, "un computer o una rete è stato infettato da un, ilblocca ...si parla di, generalmente si dà per scontato che i sistemi colpiti siano dotati di Microsoft Windows : dopotutto, essere il sistema operativo desktop più utilizzato ha i suoi lati ...Le ferrovie bielorusse sono in mano ai “partigiani digitali” che combattono a colpi di codice l’autocrazia di Lukashenko.Qualsiasi tipo di organizzazione è vulnerabile al ransomware: scopri come proteggere il tuo business con l'analisi di Akamai ...