Qualificazioni Mondiali 2022 | Cile-Argentina 1-2 | gol di Lautaro Martinez | tap-in vincente VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’si qualifica con tre turni d’anticipo aiin Qatar. Decisivo il successo per 2-1 ai danni del. Il gol vittoria porta la firma di, che al 34? ha trovato la via della rete. Percussione palla al piede di De Paul, che da distanza considerevole lascia partire un missile. Il portiere in qualche modo para, ma non riesce a bloccare. La sua respinta finisce proprio tra i piedi dell’attaccante dell’Inter, il quale deve solamente spingere in porta. Beffato il, la cui qualificazione ora è in salita, ed il suo compagno di squadra all’Inter Alexis Sanchez. In alto ildel gol. SportFace.