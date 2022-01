Muore un’altra donna: la strage della Polonia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Agnieszka, per ora si sa solo il nome, è l’ennesima vittima di una legge liberticida che, in Polonia, ha riportato indietro le lancette dell’orologio. Dopo una sentenza della Corte suprema, infatti, nel Paese l’aborto è diventato praticamente illegale e sono sempre più frequenti i casi in cui le donne pagano con la vita l’inerzia dei medici, impauriti dalle possibili sanzioni. Capita, quindi, sempre più frequentemente che non si intervenga finché il feto non è morto, favorendo così l’insorgere della setticemia. Vi raccomandiamo... All'aborto (se non è un diritto) ci pensano le mammane: con ferri da calza e tubi Quando l'aborto era illegale le donne si recavano dalle mammane, che praticavano l'interruzione di gravidanza con mezzi di fortuna e in ambienti in... ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 28 gennaio 2022) Agnieszka, per ora si sa solo il nome, è l’ennesima vittima di una legge liberticida che, in, ha riportato indietro le lancette dell’orologio. Dopo una sentenzaCorte suprema, infatti, nel Paese l’aborto è diventato praticamente illegale e sono sempre più frequenti i casi in cui le donne pagano con la vita l’inerzia dei medici, impauriti dalle possibili sanzioni. Capita, quindi, sempre più frequentemente che non si intervenga finché il feto non è morto, favorendo così l’insorgeresetticemia. Vi raccomandiamo... All'aborto (se non è un diritto) ci pensano le mammane: con ferri da calza e tubi Quando l'aborto era illegale le donne si recavano dalle mammane, che praticavano l'interruzione di gravidanza con mezzi di fortuna e in ambienti in... ...

