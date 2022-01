Mascherine all'aperto, obbligo verso la proroga. Da martedì stop ad alcune restrizioni, anche le discoteche potranno riaprire (Di sabato 29 gennaio 2022) ... test gratuiti anche alle elementari, non solo alle medie e alle superiori, sono stati previsti invece nel decreto sui sostegni pubblicato il 27 gennaio in gazzetta ufficiale. Il commissario per l'... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 29 gennaio 2022) ... test gratuitialle elementari, non solo alle medie e alle superiori, sono stati previsti invece nel decreto sui sostegni pubblicato il 27 gennaio in gazzetta ufficiale. Il commissario per l'...

Advertising

GiovaQuez : Dal 2 febbraio in Francia non sarà più obbligatorio indossare mascherine all'esterno e il telelavoro non sarà più o… - AnnalisaChirico : Con un quadro epidemiologico mutato, anche le norme - e le restrizioni alle libertà dei vaccinati - vanno cambiate.… - eliza_mancini : RT @VittorioSgarbi: Ricorso al TAR del Lazio contro l’uso delle mascherine all’aperto. - Claudia_2774 : RT @NorAdrenalina4: Hanno mai fatto in due anni una trasmissione incentrata su quanto sia importante la vitamina d e su quanto sia importan… - NorAdrenalina4 : Hanno mai fatto in due anni una trasmissione incentrata su quanto sia importante la vitamina d e su quanto sia impo… -