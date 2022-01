LIVE Sci alpino, Seconda Prova Garmisch 2022 in DIRETTA: comanda Romane Miradoli, lontane le italiane, non partita Brignone (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 Romane Miradoli FRA 1:15.44 2 Mirjam Puchner AUT +0.21 3 Corinne Suter SVI +0.39 4 Cornelia Huetter AUT +0.45 5 Kira Weidle GER +0.54 14 Nadia Delago ITA +1.48 16 Elena Curtoni ITA +2.15 17 Nicol Delago ITA +2.20 Non partita Federica Brignone 12.00 Priska Nufer è solamente 15a a 1.90 da Miradoli. Tocca ora alla francese Laura Gauche. 11.59 Corinne Suter non ripete la Prova di ieri, arriva già con mezzo secondo di ritardo a metà pista, quindi conclude in rimonta ed è terza a 39 centesimi! Ancora una svizzera al via: Priska Nufer. 11.57 Romane Miradoli spinge e migliora i primi intermedi di Puchner, allunga a 39 centesimi di margine, quindi taglia ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 CLASSIFICA PROVVISORIA 1FRA 1:15.44 2 Mirjam Puchner AUT +0.21 3 Corinne Suter SVI +0.39 4 Cornelia Huetter AUT +0.45 5 Kira Weidle GER +0.54 14 Nadia Delago ITA +1.48 16 Elena Curtoni ITA +2.15 17 Nicol Delago ITA +2.20 NonFederica12.00 Priska Nufer è solamente 15a a 1.90 da. Tocca ora alla francese Laura Gauche. 11.59 Corinne Suter non ripete ladi ieri, arriva già con mezzo secondo di ritardo a metà pista, quindi conclude in rimonta ed è terza a 39 centesimi! Ancora una svizzera al via: Priska Nufer. 11.57spinge e migliora i primi intermedi di Puchner, allunga a 39 centesimi di margine, quindi taglia ...

