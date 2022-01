LIVE Italia-Kazakistan 1-2 calcio a 5 | Europei 2022 in DIRETTA | Nicolodi accorcia | reagiscono gli Azzurri!

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 De Oira atterra Knaub: sono cinque falli commessi dall’. Gli Azzurri rischiano il tiro libero. -6 Caponigro si trascina il pallone sul fondo, sprecando una buona chance. -7 Kakà, ct del, chiama il time-out. -7IIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’!!!! 2-1!!!! Tiro ribattuto di Caponigro, il rimpallo giunge ache segna il terzo gol del suo Europeo. Gli Azzurri sono ancora vivi. -7 Tursagulov! Para con i piedi Pietrangelo, l’sta perdendo serenità. -7 Fallo commesso da Caponigro, è il quarto per l’. -8 I giocatori delinfuriati richiedono un rigore per un presunto tocco di ...