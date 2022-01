La minaccia del Pd: «Se Casellati diventa presidente si va al voto». Il M5s apre a Draghi? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se Elisabetta Casellati diventa presidente della Repubblica «finisce la maggioranza, si va alle elezioni anticipate e si rompe il quadro politico rispetto al quale fin qui con grande fatica si è gestita una situazione di straordinaria emergenza». Lo ha detto stamattina Enrico Borghi, deputato e componente della segreteria Pd, intervistato a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno. «Ma noi siamo certi che ci sarà la compattezza del centrosinistra», ha aggiunto. La giornata inizia con l’attesa per il vertice del centrodestra, deciso a votare un nome anche per testare la saldatura della coalizione. Ma Mario Turco, vicepresidente del M5s, invita Salvini, Meloni e Berlusconi ad «abbandonare gli uomini di bandiera e aprire un tavolo dell’interlocuzione». Ma voterete Casellati, nome fatto in passato anche da ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se Elisabettadella Repubblica «finisce la maggioranza, si va alle elezioni anticipate e si rompe il quadro politico rispetto al quale fin qui con grande fatica si è gestita una situazione di straordinaria emergenza». Lo ha detto stamattina Enrico Borghi, deputato e componente della segreteria Pd, intervistato a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno. «Ma noi siamo certi che ci sarà la compattezza del centrosinistra», ha aggiunto. La giornata inizia con l’attesa per il vertice del centrodestra, deciso a votare un nome anche per testare la saldatura della coalizione. Ma Mario Turco, vicedel M5s, invita Salvini, Meloni e Berlusconi ad «abbandonare gli uomini di bandiera e aprire un tavolo dell’interlocuzione». Ma voterete, nome fatto in passato anche da ...

