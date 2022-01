Iva Zanicchi dichiara a 82 anni faccio ancora l’amore il sesso aiuta a cantare

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ivanon usa troppi giri di parole quando si tratta di parlare della sua vita sessuale con il compagno. Avremmo dovuto capirlo leggendo il testo della canzone Voglio amarti con cui andrà al Festival di Sanremo 2022 – «Prenderti per come sei. Senza tanta filosofia. Sì, lo farò» –, ma a fugare ogni dubbio

sheismaria1 : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - karmadille : @babyrubacuori Lui vuole fare il rapper quindi nelle varie interviste ecc lui si fa definire così mentre noi ci ind… - Kumihoo_ : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - CallMeBessa : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - giacomorandini : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Sanremo 2022, chi sono i meno quotati Per quanto riguarda l'ultimo classificato si presuppone possa essere, che torna al Festival dopo 13 anni dall'ultima partecipazione. Segue Giusy ...... da Renzo Arbore a Vittorio Sgarbi, da Piero Angela a Renato Pozzetto fino a Pupi Avati, Barbara Palombelli,, Katia Ricciarelli, Beppe Severgnini e Massimo Giletti. Da lunedì 31 gennaio ...A 82 anni appena compiuti, Iva Zanicchi è porta a salire sul palco dell’Ariston per l’11esima volta, dopo aver vinto per tre anni (nel 1967, nel 1969 e nel 1974) il Festival, risultando la cantante do ...28 gennaio 2021 – Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2022, che si terrà al Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio, ancora una volta sotto la guida di Amadeus e per i favoriti al ...