Inter, Darmian: “Derby gara speciale. Vlahovic? Pensiamo a noi. Gosens e Caicedo…” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Matteo Darmian, difensore dell'Inter, a proposito del calciomercato dei nerazzurri e delle rivali in Serie A Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Matteo, difensore dell', a proposito del calciomercato dei nerazzurri e delle rivali in Serie A

Advertising

MilanPress_it : Verso il derby di Milano: parla il nerazzurro #Darmian???? - mr_kubra : RT @fcin1908it: Inter, Darmian: “Milan forte, ma noi non siamo da meno. Caicedo e Gosens…” - news24_inter : ???#Darmian non ha paura della #Juve targata #Vlahovic - sportli26181512 : Inter, Darmian: 'Il Milan è forte, ma noi non siamo da meno. Sarebbe bellissimo segnargli e su Gosens...': Intervis… - imepicbrozo77 : RT @fcin1908it: Inter, Darmian: “Milan forte, ma noi non siamo da meno. Caicedo e Gosens…” -