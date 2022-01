IL MATTINO | Il Napoli pronto a tagliare  altri 35 milioni sul monte ingaggi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildi De Laurentiisa ridurre ancora il. Il patron riflette sul rinnovo di koulibaly. Aurelio De Laurentiis nonostante il secondo posto in classifica continua la sua politica. Il patron ha fissato un tetto massimo per gli stipendi. Secondo l’edizione odierna del quotidiano ilil patron èa tagliare ulteriori 35: “Il nuovo, quello che si è già tolto da dosso gli 8dello stipendio zavorra di Manolas e da qui al 30 giugno darà una sforbiciata anche ad35di euro, avrà solo Koulibaly come peso massimo con i suoi 11,1di euro che pesano sul bilancio. Ma Koulibaly val bene un sacrificio di questa ...

calcio - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del, ilstarebbe muovendo le prime mosse per rinnovare i contratti di Fabian e Meret . Dal quotidiano si legge: RinnoviCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...