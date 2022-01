Giuliano Ferrara ricoverato d’urgenza per un infarto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell’Ospedale Misericordia di Grosseto in seguito ad un infarto, e le sue condizioni sono “stabili”. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il 70enne fondatore de ‘Il Foglio’ è stato ricoverato d’urgenza ieri sera presso l’ospedale del capoluogo toscano, ed è stato poi trasferito d’urgenza alla Utic, dove attualmente si trova. La prognosi è riservata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022)si trova attualmentenel reparto di terapia intensiva cardiologica dell’Ospedale Misericordia di Grosseto in seguito ad un, e le sue condizioni sono “stabili”. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il 70enne fondatore de ‘Il Foglio’ è statoieri sera presso l’ospedale del capoluogo toscano, ed è stato poi trasferitoalla Utic, dove attualmente si trova. La prognosi è riservata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

