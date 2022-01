GFVip, Federica su Barù e Jessica: cosa dice che viene tanto apprezzato dal pubblico (Di venerdì 28 gennaio 2022) Barù e Jessica è la coppia più richiesta sui social network dai fan del GF Vip, ma i due per ora appaiono soltanto amici, soprattutto per volontà di Barù, che evita attentamente qualsiasi atteggiamento che possa andare “oltre”. LEGGI ANCHE : — GF Vip, l’insulto di Katia a Jessica mentre si diverte a tavola: i fan chiedono la squalifica Anche nella casa più volte diversi inquilini hanno posto domande “scomode” a Barù, per sondare il terreno e per capire se questa coppia potrà mai davvero vedere la luce. In una discussione tra Nathaly Caldonazzo, Federica Calemme e Barù, il discorso è venuto fuori nuovamente. La Caldonazzo ha spiegato che le è stato chiesto in confessionale secondo lei che percentuale di speranza c’è che la coppia nasca. “Io ho ... Leggi su funweek (Di venerdì 28 gennaio 2022)è la coppia più richiesta sui social network dai fan del GF Vip, ma i due per ora appaiono solamici, soprattutto per volontà di, che evita attentamente qualsiasi atteggiamento che possa andare “oltre”. LEGGI ANCHE : — GF Vip, l’insulto di Katia amentre si diverte a tavola: i fan chiedono la squalifica Anche nella casa più volte diversi inquilini hanno posto domande “scomode” a, per sondare il terreno e per capire se questa coppia potrà mai davvero vedere la luce. In una discussione tra Nathaly Caldonazzo,Calemme e, il discorso è venuto fuori nuovamente. La Caldonazzo ha spiegato che le è stato chiesto in confessionale secondo lei che percentuale di speranza c’è che la coppia nasca. “Io ho ...

