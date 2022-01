Gennaio 1987: l’U.R.S.S. di Lobanovsky sconfigge la Roma di Eriksson (Di venerdì 28 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “L’U.R.S.S. è sveglia anche in letargo” La prima si era giocata circa venti anni prima, nel lontano 1967. La Roma del mitico Pizzaballa contro l’U.R.S.S. allenata da Jakuscin. Quel giorno vinsero gli ospiti, in quell’amichevole giocata per venire incontro alle esigenze della federazione sovietica. Due squadre diverse e dal diverso blasone, con i Romanisti di Pugliese che terminarono il torneo con un onorevole decimo posto e i russi reduci dall’ottimo quarto posto del Mondiale 1966. La seconda sfida sette anni più tardi, subito dopo lo Scudetto laziale. Un normale 1 a 1 per un incontro che vide anche la partecipazione del grande Di Bartolomei. Poi vennero gli scontri diretti del 1979 e del 1986; in particolare, quest’ultimo, venne giocato per aiutare il Palermo in difficoltà, in uno Stadio La Favorita gremito da 15 ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 28 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “L’U.R.S.S. è sveglia anche in letargo” La prima si era giocata circa venti anni prima, nel lontano 1967. Ladel mitico Pizzaballa contro l’U.R.S.S. allenata da Jakuscin. Quel giorno vinsero gli ospiti, in quell’amichevole giocata per venire incontro alle esigenze della federazione sovietica. Due squadre diverse e dal diverso blasone, con inisti di Pugliese che terminarono il torneo con un onorevole decimo posto e i russi reduci dall’ottimo quarto posto del Mondiale 1966. La seconda sfida sette anni più tardi, subito dopo lo Scudetto laziale. Un normale 1 a 1 per un incontro che vide anche la partecipazione del grande Di Bartolomei. Poi vennero gli scontri diretti del 1979 e del 1986; in particolare, quest’ultimo, venne giocato per aiutare il Palermo in difficoltà, in uno Stadio La Favorita gremito da 15 ...

