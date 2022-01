Futuro lontano dal Milan per Kessié: due club su di lui! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Futuro di Kessié è sempre più lontano dal Milan. Per la dirigenza rossonera il rinnovo di contratto non è un operazione fattibile. Dunque con ogni probabilità il calciatore andrà via a giugno a parametro zero. Kessié è un giocatore che fa gola a molti club, infatti nelle ultime ore sono venute fuori delle indiscrezioni relative all’interessamento di due club italiani. Kessié, Milan, calciomercatoSecondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero potrebbe vestire la maglia dell’Inter o della Juventus la prossima stagione. I due club monitorano attentamente la situazione e potrebbero darsi battaglia per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildiè sempre piùdal. Per la dirigenza rossonera il rinnovo di contratto non è un operazione fattibile. Dunque con ogni probabilità il calciatore andrà via a giugno a parametro zero.è un giocatore che fa gola a molti, infatti nelle ultime ore sono venute fuori delle indiscrezioni relative all’interessamento di dueitaliani., calciomercatoSecondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero potrebbe vestire la maglia dell’Inter o della Juventus la prossima stagione. I duemonitorano attentamente la situazione e potrebbero darsi battaglia per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Piero Inferrera

