Fiorello torna a teatro con “Fiorello presenta…!”

ROMA – . Uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni volta la sua impronta personalissima nel copione dello show. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l'innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman. Quella di portare in teatro uno show che mai andrà in scena così come è stato scritto. Non mancheranno ovviamente i riferimenti all'attualità, lo sguardo acuto e ironico dell'artista sull'Italia e gli italiani, sui cambiamenti degli usi e costumi, sempre all'insegna della leggerezza e del buonumore. Un rapporto lungo e speciale quello di Fiorello con il suo pubblico, ...

