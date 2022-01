Crisi Ucraina - Russia | la Danimarca invia quattro aerei da caccia in Lituania'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Lahatodain, in seguito all'appello di Vilnius per una maggiore presenza della Nato nella regione date le tensioni fra. I...

AngeloCiocca : La crisi in #Ucraina mette a SERIO RISCHIO anche il settore agricolo italiano! L'Italia, nonostante le produzioni i… - Agenzia_Ansa : Emmanuel Macron ha parlato al telefono con Vladimir Putin. Il presidente francese ha confermato di voler trovare i… - Tg3web : Nonostante gli sforzi diplomatici, è sempre più alta la tensione tra Mosca e Washington sulla crisi ucraina. La Cas… - mimmomaiello : RT @ilfoglio_it: L'uso strumentale da parte della Russia del prestigioso istituto Spallanzani rischia di squalificare la credibilità dell'I… - CarloRollini : RT @dlfabbri: Mio aggiornamento sulla crisi ucraina e sullo scontro Usa-Russia oggi a @la7_tv -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

La Danimarca ha inviato quattro aerei da caccia in Lituania, in seguito all'appello di Vilnius per una maggiore presenza della Nato nella regione date le tensioni fra Russia e. I quattro apparecchi pattuglieranno lo spazio aereo baltico fino al primo aprile 2022, insieme ad altri quattro caccia polacchi dispiegati nella stessa base lituana dallo scorso dicembre....nellacon la Russia. L'intervento di Zelensky arriva dopo la telefonata con il presidente Usa Joe Biden, con quest'ultimo che ha evocato "la possibilità concreta che i russi invadano l'...¡NEW YORK – Gli Stati Uniti e l’Unione Europea, nell’ambito della crisi in Ucraina, stanno lavorando insieme per assicurare “sufficienti e tempestive forniture di gas naturale all’Europa da diverse fo ...Una puntata dedicata alle tensioni Usa-Russia e agli avvenimenti in Burkina Faso. Guarda il video della puntata sul nostro canale YouTube.