Covid | ultime news Calano ricoveri -148 e intensive -20 | 389 morti in 24 ore LIVE

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 155.697 casi, con il tasso di positività che si attesta al 15%. L'Ema ha dato il via libera all'immissione in commercio del Paxlovid, la pillola per il trattamento delnegli adulti che non hanno bisogno di ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio che la malattia diventi grave. Intanto il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass per chi ha la terza dose

Nuovo record del tasso di incidenza Sono 190.148 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki). Una settimana fa, venerdì scorso, erano 49.988 in meno i casi confermati. Il tasso di incidenza a livello nazionale raggiunge un nuovo ...Tasso di positività al 33,1% Sono stati 353.503 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Francia nelle24 ore. I dati sono stati diffusi da Santé publique France. Il tasso di positività è del 33,1%.