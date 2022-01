Chi sono Ana de Armas e Lorenza Izzo, le sensuali e diaboliche attrici di Knock Knock? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:05, su Canale 20, va in onda il film Knock Knock, uscito nel 2015 e diretto (e prodotto) da Eli Roth. Il lungometraggio è il remake del film Death Game del 1977. Il protagonista è l’architetto Evan Webber, interpretato da Keanu Reeves, che si ritrova a passare un weekend da solo in casa mentre sua moglie e i suoi figli sono in gita in spiaggia. La sera, sotto una pioggia battente, bussano alla sua porta Genesis e Bel, due ragazze che stanno cercando una festa ma che non riescono a comunicare con nessuno. Dopo aver rintracciato l’indirIzzo giusto, Evan chiama un taxi per le ragazze, che arriverà in 45 minuti. Ma in questo tempo l’architetto verrà sedotto dalle due sensualissime giovani: per lui comincerà un vero e proprio incubo. Genesis e Bel ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:05, su Canale 20, va in onda il film, uscito nel 2015 e diretto (e prodotto) da Eli Roth. Il lungometraggio è il remake del film Death Game del 1977. Il protagonista è l’architetto Evan Webber, interpretato da Keanu Reeves, che si ritrova a passare un weekend da solo in casa mentre sua moglie e i suoi figliin gita in spiaggia. La sera, sotto una pioggia battente, bussano alla sua porta Genesis e Bel, due ragazze che stanno cercando una festa ma che non riescono a comunicare con nessuno. Dopo aver rintracciato l’indirgiusto, Evan chiama un taxi per le ragazze, che arriverà in 45 minuti. Ma in questo tempo l’architetto verrà sedotto dalle duessime giovani: per lui comincerà un vero e proprio incubo. Genesis e Bel ...

ItaliaViva : Qui siamo alla follia. Sono 4 giorni che si vota senza logica e senza schema. E c'è chi va in giro ad offrire candi… - francescocosta : (cioè, ci sono persino quasi venti voti per Tajani, Berlusconi, Galliani: probabilmente gente di Forza Italia che h… - sandronedazieri : Per me potete anche prendervela con i no vax, se vi fa bene all'umore, ma gentilmente vi ricordo che se gli ospedal… - Marcello804 : RT @Storace: Ero alla #Camera a guardare chi avrebbe fatto notizia durante il voto per il #Quirinale. Sono quelli che imbracciavano la lupa… - DHoyght : @MsAntropa @DonnaRoma71 Sai chi sono le prime sostenitrici dell’infibulazione? Le vecchie del villaggio -