Carne in vitro o vegetale, la scommessa hi-tech che vuole salvare il pianeta (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel 2013 il primo hamburger sintetico costò 300mila dollari. Ora l’abbattimento dei costi potrà ridurre l’emissione di gas serra Leggi su repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel 2013 il primo hamburger sintetico costò 300mila dollari. Ora l’abbattimento dei costi potrà ridurre l’emissione di gas serra

Advertising

p_naska2 : RT @glfelicetti: “Carne in vitro o vegetale la scommessa hi-tech che vuole salvare il pianeta” @rsta su Repubblica e Petrini @SlowFoodItaly… - Antonia87129533 : RT @glfelicetti: “Carne in vitro o vegetale la scommessa hi-tech che vuole salvare il pianeta” @rsta su Repubblica e Petrini @SlowFoodItaly… - angela_giuri : RT @glfelicetti: “Carne in vitro o vegetale la scommessa hi-tech che vuole salvare il pianeta” @rsta su Repubblica e Petrini @SlowFoodItaly… - Mimagaan : RT @glfelicetti: “Carne in vitro o vegetale la scommessa hi-tech che vuole salvare il pianeta” @rsta su Repubblica e Petrini @SlowFoodItaly… - zack178 : RT @glfelicetti: “Carne in vitro o vegetale la scommessa hi-tech che vuole salvare il pianeta” @rsta su Repubblica e Petrini @SlowFoodItaly… -