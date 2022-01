Australian Open: Berrettini si arrende a Nadal, ma esce a testa alta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha perso la semifinale degli Australian Open, non senza lottare. Ma con un Rafa Nadal in queste condizioni di forma, non c'è stato scampo. Lo spagnolo ha concesso pochissimo all'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteoha perso la semifinale degli, non senza lottare. Ma con un Rafain queste condizioni di forma, non c'è stato scampo. Lo spagnolo ha concesso pochissimo all'...

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - Elenaa_Pi : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… - Marcellino66it : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… -