Un'indagine sui comportamenti green degli italiani svela il nostro indice "green": ecco dove ancora sbagliamo (tanto). Con qualche virtuosa eccezione (Di giovedì 27 gennaio 2022) comportamenti sostenibili: gli italiani sono nella media europea, campioni quando è il momento di mettersi a tavola, a fondo classifica sul fronte mobilità. È quello che rileva un'indagine realizzata da Altroconsumo (sarà pubblicata sul numero di febbraio della rivista) insieme alle associazioni di consumatori di altri 13 paesi. «Un panel di esperti ha dato un punteggio di sostenibilità alle abitudini relative a cinque ambiti: cibo, viaggi e mobilità, acqua ed energia in casa, gestione dei rifiuti e acquisto di prodotti e servizi», spiega Flavio Pelligrinuzzi, che ha curato l'indagine per l'Italia: «Su questi ambiti, a settembre del 2021, sono stati quindi interpellati i cittadini europei con un questionario online. Le risposte ci hanno permesso così di stilare una classifica dei Paesi in base ...

