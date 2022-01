Test: quanti personaggi riconosci in 30 secondi? prova (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vediamo insieme questo simpatico e divertente Test, dove bisogna riconoscere alcuni personaggi ma in pochissimo tempo. Come sappiamo in questo momento tutti noi siamo pieni di mille cose da fare e da pensare, quindi la nostra mente ha veramente bisogno di staccare ogni tanto. Per questo motivo vi proponiamo questo super simpatico e divertente Test, dove dovrete riconoscere dalle varie sagome proposte il numero massimo di personaggi ma in un tempo brevissimo. Stiamo parlando infatti di solamente 30 secondi, quindi concentratevi bene e fate partire gli orologi. quanti personaggi riconosci? Come avrai avuto modo di vedere tutti i personaggi indicati sono dei cartoni degli anni 80 e 90, ma quanti ne ... Leggi su formatonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vediamo insieme questo simpatico e divertente, dove bisogna riconoscere alcunima in pochissimo tempo. Come sappiamo in questo momento tutti noi siamo pieni di mille cose da fare e da pensare, quindi la nostra mente ha veramente bisogno di staccare ogni tanto. Per questo motivo vi proponiamo questo super simpatico e divertente, dove dovrete riconoscere dalle varie sagome proposte il numero massimo dima in un tempo brevissimo. Stiamo parlando infatti di solamente 30, quindi concentratevi bene e fate partire gli orologi.? Come avrai avuto modo di vedere tutti iindicati sono dei cartoni degli anni 80 e 90, mane ...

Advertising

ducciolvp : @dianacalibana pero' non sono uguali. allora l'herpes e' una malattia mortale, l'influenza, la mononucleosi, il mor… - Giordan85236962 : Siiii. Tanto i tamponi che ci obbligano a fare sono incerti. Il più costoso e statisticamente quasi certo non lo pr… - 4NoRulerZ : @DarioNegri1 @AuroraLittleSun I guariti sono incalcolabili dal momento che i test sierologici non vengono, criminal… - alexcastriotta : @MarianoFroldi Non credo. In fondo tutti avranno le liste dei tempi e dei giri percorsi a fine giornata. Sempliceme… - gianmarcodonato : @spighissimo Il cancro non è contagioso ma sul fatto che sia un'emergenza santaria e che faccia più morti del covid… -