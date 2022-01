Si barrica nel bagno del treno per non farsi controllare il Green pass: denunciato e multato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un romano di 47 anni si è barricato ieri su un treno in partenza per Scauri dalla Stazione Termini per non farsi controllare il Green pass. È stato scoperto da un addetto ai controlli che ha chiamato i carabinieri. Dopo diversi minuti di trattative l’uomo ha deciso di aprire la porta ed è stato fatto scendere dal treno che è potuto così partire, con una decina di minuti di ritardo. Lui, privo di biglietto e del certificato, è stato sanzionato per il mancato possesso della certificazione e denunciato per interruzione di un pubblico servizio. A Roma intanto fioccano anche altre multe: in via Candia sono state sanzionate due persone prive di mascherina, mentre due locali sono stati sanzionati perché non esponevano il cartello con il numero massimo di ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un romano di 47 anni si èto ieri su unin partenza per Scauri dalla Stazione Termini per nonil. È stato scoperto da un addetto ai controlli che ha chiamato i carabinieri. Dopo diversi minuti di trattative l’uomo ha deciso di aprire la porta ed è stato fatto scendere dalche è potuto così partire, con una decina di minuti di ritardo. Lui, privo di biglietto e del certificato, è stato sanzionato per il mancato possesso della certificazione eper interruzione di un pubblico servizio. A Roma intanto fioccano anche altre multe: in via Candia sono state sanzionate due persone prive di mascherina, mentre due locali sono stati sanzionati perché non esponevano il cartello con il numero massimo di ...

