Scatola nera: quando sarà obbligatoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) A partire da luglio 2022, sulle auto di nuova omologazione sarà obbligatoria la Scatola nera , un dispositivo che registra i dati in caso di incidente stradale. Cos'è la Scatola nera La Scatola nera ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) A partire da luglio 2022, sulle auto di nuova omologazionela, un dispositivo che registra i dati in caso di incidente stradale. Cos'è laLa...

Advertising

saggiadecisione : @MCampadelli La loro assicurazione auto è al limite della “truffa”. Scatola nera per il chilometraggio che segnava… - TutorSconti : ?? PRODOTTO :TS 30287 ?? NOME : DVR AUTO HD TELECAMERA SCATOLA NERA 2.5” LCD VISIONE NOTTURNA CCTV REGISTRATORE ?? PR… - masetticristina : @Eled_nil Wow. Una scatola nera della Terra per una civiltà futura, se un catastrofico cambiamento climatico dovess… - Kokodewa7890 : RT @RebicIsTheWay: Twitt da salvare in qualche scatola nera quando moriremo tutti, così la prima forma di intelligenza a trovarla avrà la s… - RebicIsTheWay : Twitt da salvare in qualche scatola nera quando moriremo tutti, così la prima forma di intelligenza a trovarla avrà… -