Scaroni | «Dalle prossime partite la capienza sarà del 50%»

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il presidente del Milan, Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea di Lega Serie A tenutasi oggi a Milano.ha annunciato che i club si sono accordati per tornare al 50% delladegli stadi già. “ladel 50%”. Gli è stato chiesto anche di commentare il mercato del Milan, haha dribblato la domanda. “Non ne parlo, non me ne occupo”.sue parole sembrerebbe dunque che già dalla prossima giornata allo stadio potrebbero tornare la metà degli spettatori ospitabili negli stadi italiani. L'articolo ilNapolista.

1 Uscito dall'assemblea di Lega Serie A ancora in corso a Milano, il presidente del Milan Paoloha annunciato un'importante novità sulle norme legate alla capienza degli stadi: 'prossime partite la capienza sarà del 50%'. MERCATO MILAN - 'Non ne parlo, non me ne occupo'....del Milan Paolo, presidente del Milan, ha lasciato pochi minuti fa l'Assemblea di Lega Serie A svoltasi a Milano. Le sue parole confermano l'imminente aumento di capienza degli stadi: "...Il presidente del Milan anticipa quella che sembra essere una decisione della Lega Serie A all'uscita dall'assemblea tenutasi oggi ...Uno dei punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea di Lega era proprio la capienza degli stadi, al momento fissa a 5.000 spettatori. I club chiedevano il ritorno almeno al 75% ma ...