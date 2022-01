Sassuolo, Schiappacasse trovato con una calibro 9: arrestato (Di giovedì 27 gennaio 2022) . L’attaccante fermato da un posto di blocco Stando alla ricostruzione de El Pais Nicolas Schiappacasse, attaccante di proprietà del Sassuolo reduce dall’esperienza in prestito al Penarol, sarebbe stato trovato dalla polizia in possesso di una pistola. Il classe 1999 è stato fermato ad un posto di blocco a Maldonado, mentre stava andando ad assistere all’amichevole tra Penarol (con cui dovrebbe essere rinnovato il prestito) e Nacional. Oltre all’arma, gli agenti avrebbero trovato anche sostanze stupefacenti. Il giocatore è stato arrestato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) . L’attaccante fermato da un posto di blocco Stando alla ricostruzione de El Pais Nicolas, attaccante di proprietà delreduce dall’esperienza in prestito al Penarol, sarebbe statodalla polizia in possesso di una pistola. Il classe 1999 è stato fermato ad un posto di blocco a Maldonado, mentre stava andando ad assistere all’amichevole tra Penarol (con cui dovrebbe essere rinnovato il prestito) e Nacional. Oltre all’arma, gli agenti avrebberoanche sostanze stupefacenti. Il giocatore è stato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

