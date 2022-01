Roma, un’associazione culturale come base dello spaccio: due arresti e una denuncia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – Nell’ambito dei servizi straordinari nel quartiere San Lorenzo, gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato hanno controllato 207 persone e 8 esercizi pubblici. Durante questi controlli i poliziotti della squadra investigativa, entrati all’interno di un'”Associazione culturale” in via degli Aurunci per un controllo, hanno proceduto all’arresto di due persone. Il primo soggetto controllato è stato un cittadino tunisino, sedicente di 28 anni, con 10 diversi alias, trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 2 di hashish che, nel tentativo di fuggire, ha colpito i poliziotti, provocando loro lievi lesioni; il secondo, invece, è un italiano di 35 anni, gestore di fatto del locale, il quale, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di due flaconi di metanfetamina liquida e di 5 sigarette di hashish. Nella successiva ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 27 gennaio 2022)– Nell’ambito dei servizi straordinari nel quartiere San Lorenzo, gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato hanno controllato 207 persone e 8 esercizi pubblici. Durante questi controlli i poliziotti della squadra investigativa, entrati all’interno di un'”Associazione” in via degli Aurunci per un controllo, hanno proceduto all’arresto di due persone. Il primo soggetto controllato è stato un cittadino tunisino, sedicente di 28 anni, con 10 diversi alias, trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 2 di hashish che, nel tentativo di fuggire, ha colpito i poliziotti, provocando loro lievi lesioni; il secondo, invece, è un italiano di 35 anni, gestore di fatto del locale, il quale, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di due flaconi di metanfetamina liquida e di 5 sigarette di hashish. Nella successiva ...

