Putin non è del tutto contrario al mining di criptovalute in Russia (Di giovedì 27 gennaio 2022) La scorsa settimana la banca centrale russa ha pubblicato un rapporto proponendo un divieto totale delle criptovalute Alcuni membri della classe politica sono contrari all'idea Il presidente Putin ha stabilito che la Russia ha vantaggi competitivi in questo settore Ha chiesto un "parere unanime" del governo e della banca centrale Con una mossa che accende la speranza per le risorse digitali in Russia e nel mondo, il presidente Vladimir Putin si è espresso a favore delle criptovalute. Durante un recente incontro in videoconferenza con i membri del governo, Putin ha spiegato che la Russia possiede alcuni vantaggi che la collocano in una posizione migliore rispetto ad altre per supportare il mining di criptovalute.

