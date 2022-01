L’insostenibile situazione nella baraccopoli di San Ferdinando, in Calabria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da mesi l'insediamento dove vivono i braccianti stranieri è abbandonato a se stesso, e la situazione è sempre più precaria Leggi su ilpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da mesi l'insediamento dove vivono i braccianti stranieri è abbandonato a se stesso, e laè sempre più precaria

Advertising

salvato84485167 : @Agenzia_Ansa L’insostenibile situazione nella baraccopoli parlamentare. - ulissegio : @ilpost Scrollando velocemente avevo letto “L’insostenibile situazione di Pier Ferdinando” ??????? - LucaUxxx : RT @ilpost: L’insostenibile situazione nella baraccopoli di San Ferdinando, in Calabria - giduso : L’insostenibile situazione nella baraccopoli di San Ferdinando, in Calabria - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’insostenibile situazione nella baraccopoli di San Ferdinando, in Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : L’insostenibile situazione L’insostenibile situazione nella baraccopoli di San Ferdinando, in Calabria Il Post