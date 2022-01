Inps, dal 1 febbraio 2022 sarà necessario il Green Pass: come accedere senza certificato verde (Di giovedì 27 gennaio 2022) Inps. Dal primo febbraio cambieranno molte cose per gli italiani, soprattutto per coloro che ancora non hanno provveduto a munirsi di certificazione verde rafforzata. Di fatto, con il decreto legge del 5 gennaio 2022, a partire dal 1 febbraio anche negli uffici pubblici si potrà entrare solamente se in possesso almeno di Green Pass base. Ovviamente, tra questi, ricade anche l’Inps. Per accedere a tali locazioni pubbliche, occorrerà essere vaccinati o guariti da Covid-19 da meno di 6 mesi. Oppure avere l’esito negativo di un tampone antigenico (effettuato nelle 48 ore precedenti) o molecolare (effettuato nelle 72 ore precedenti). Leggi anche: Roma, lavora senza Green Pass: multa e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022). Dal primocambieranno molte cose per gli italiani, soprattutto per coloro che ancora non hanno provveduto a munirsi di certificazionerafforzata. Di fatto, con il decreto legge del 5 gennaio, a partire dal 1anche negli uffici pubblici si potrà entrare solamente se in possesso almeno dibase. Ovviamente, tra questi, ricade anche l’. Pera tali locazioni pubbliche, occorrerà essere vaccinati o guariti da Covid-19 da meno di 6 mesi. Oppure avere l’esito negativo di un tampone antigenico (effettuato nelle 48 ore precedenti) o molecolare (effettuato nelle 72 ore precedenti). Leggi anche: Roma, lavora: multa e ...

fattoquotidiano : Pensioni, Inps lancia il servizio online Pensami per il calcolo dell’assegno futuro e dell’anno di possibile uscita… - LavoroFisco : Lavoratori spettacolo dal vivo: accordo INPS-Regione Marche per la corresponsione dell’indennità regionale - CorriereCitta : Inps, dal 1 febbraio 2022 sarà necessario il Green Pass: come accedere senza certificato verde - MassimoChiaram7 : RT @Trezzano5Stelle: Pensioni, Inps lancia il servizio online Pensami per il calcolo dell’assegno futuro e dell’anno di possibile uscita da… - AlbeNespoli : RT @gianpaolomartel: @AlbeNespoli l'Inps è quel tizio a cui consegnamo 1/3 dei guadagni e di fatto non sappiamo: quando ce li restituisce c… -