Diego Costa-Salernitana, quello che poteva essere e non sarà (Di giovedì 27 gennaio 2022) Franck Ribery a settembre, Diego Costa a gennaio. La Salernitana – e insieme a lei, i suoi tifosi – sognava di poter mettere insieme una coppia d'assi in attacco per cercare di raggiungere la salvezza. Sembrava tutto fatto: l'accordo economico con il giocatore c'era e la controparte era pronta ad accettare una sfida così importante in Serie A. Poi il colpo di scena: la trattativa salta e la delusione ammonta, Diego Costa non sarà l'attaccante della Salernitana. Il tutto nell'arco delle 24 ore tra martedì e mercoledì. I dubbi sulle condizioni fisiche Mai come in questa cirCostanza, "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni è la correlazione migliore per spiegare il motivo della fumata nera tra il centravanti spagnolo e la società del patron ...

