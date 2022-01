Crisi Ucraina, Cina invita gli Usa e non sottovalutare preoccupazioni russe (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella fibrillante situazione Ucraina interviene anche la Cina. Pechino ritiene che 'per risolvere' la questione della Crisi sia necessario 'tornare ancora al punto originale del Nuovo accordo di Minsk'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella fibrillante situazioneinterviene anche la. Pechino ritiene che 'per risolvere' la questione dellasia necessario 'tornare ancora al punto originale del Nuovo accordo di Minsk'...

