Colpo del Barcellona, in arrivo un altro attaccante: potrà giocare contro il Napoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua l’opera di rafforzamento da parte del Barcellona, prossimo avversario del Napoli per i sedicesimi di finale di Europa League. I blaugrana, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sarebbero molto vicini all’acquisto di Adama Traoré, possente e veloce attaccante esterno in forze al Wolvherampthon. Adama Traoré Adama Traoré al Barcellona in prestito Traoré (classe 1996) è un prodotto della cantera del Barça, che pare aver raggiunto l’accordo per riportarlo a casa: prestito fino a giugno con diritti di riscatto fissato a 30 milioni di euro, con i catalani che si occuperanno di pagare lo stipendio per i prossimi mesi. Con la maglia dei Wolves ha collezionato fin qui 20 presenze in Premier League realizzando 1 gol. Nello scacchiere di mister Xavi sarà proprio lui il sostituto da qui a giugno di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua l’opera di rafforzamento da parte del, prossimo avversario delper i sedicesimi di finale di Europa League. I blaugrana, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sarebbero molto vicini all’acquisto di Adama Traoré, possente e veloceesterno in forze al Wolvherampthon. Adama Traoré Adama Traoré alin prestito Traoré (classe 1996) è un prodotto della cantera del Barça, che pare aver raggiunto l’accordo per riportarlo a casa: prestito fino a giugno con diritti di riscatto fissato a 30 milioni di euro, con i catalani che si occuperanno di pagare lo stipendio per i prossimi mesi. Con la maglia dei Wolves ha collezionato fin qui 20 presenze in Premier League realizzando 1 gol. Nello scacchiere di mister Xavi sarà proprio lui il sostituto da qui a giugno di ...

