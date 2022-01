Capitano Ultimo ospite d’onore al Festival della Canzone Cristiana | “Per la sua storia di coraggio”

(Di giovedì 27 gennaio 2022)venerdì’ 4 febbraio salirà sul Palco dell’Auditorium di Villa Santa Clotilde (Opera Don Orione), comedel. L’evento che si svolge a Sanremo negli stessi giornikermesse musicale all’Ariston. “Uninsigne per ciò che ha rappresentato e rappresenta”. Così il direttore artistico Fabrizio Venturi dando la notizia. Un testimonial di grande valore simbolico per la sua, il suoe l’impegno sociale a favore dei minori degli ultimi tempi. Adatto allo spiritokermesse voluta dal cantautore. “Che si prefigge di trasmettere i valori cristiani mediante la. Realizzare un connubio ...

