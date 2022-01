Calciomercato Lazio, Miranchuk pista calda: da definire la formula dell’affare (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti starebbero trattando con l’Atalanta per Miranchuk, c’è da definire la formula dell’affare La Lazio è in pressing per Aleksej Miranchuk. Secondo Il Corriere dello Sport il russo è in uscita dall’Atalanta visto l’arrivo di Boga e lo scarso minutaggio concesso da Gasperini. Sarri e la Lazio sono pronti a rilanciarlo e ad avere una vera alternativa a Immobile (ma anche a Pedro e Felipe Anderson, vista la duttilità del fantasista). La trattativa potrebbe chiudersi grazie a un dettaglio fondamentale: Miranchuk ha lo stesso agente di Muriqi che potrebbe favorire l’affare. Repubblica è ancora più sicura: il giocatore arriverà in prestito dalla Dea. Mentre Il Messaggero racconta che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): i biancocelesti starebbero trattando con l’Atalanta per, c’è dalaLaè in pressing per Aleksej. Secondo Il Corriere dello Sport il russo è in uscita dall’Atalanta visto l’arrivo di Boga e lo scarso minutaggio concesso da Gasperini. Sarri e lasono pronti a rilanciarlo e ad avere una vera alternativa a Immobile (ma anche a Pedro e Felipe Anderson, vista la duttilità del fantasista). La trattativa potrebbe chiudersi grazie a un dettaglio fondamentale:ha lo stesso agente di Muriqi che potrebbe favorire l’affare. Repubblica è ancora più sicura: il giocatore arriverà in prestito dalla Dea. Mentre Il Messaggero racconta che ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, si tratta con il #Maiorca per la cifra del diritto di riscatto di #Muriqi - CalcioNews24 : La #Lazio fa sul serio per #Miranchuk - CruzLazio : Guardate qua ….27/01/2022 #Muriqi si allena a Formello, sta società è FANTASTICA! #Lazio #Calciomercato - LazioNews_24 : #CalciomercatoLazio, #RaulMoro può tornare in Spagna? - LALAZIOMIA : Lazio: occasione Ghoulam dal Napoli -