Brutte notizie per la Salernitana: salta il colpo in attacco! (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’affare Diego Costa non si farà. Questa l’indiscrezione di Skysport dell’ultima ora: la società campana, dopo attente valutazioni sulle condizioni fisiche dell’attaccante, ha deciso di non procedere all’acquisto. Diego Costa Sabatini aveva scelto il trentatreenne, attualmente svincolato, come ultimo regalo a Colantuono alla ricerca di una salvezza disperata. In tutta la sua carriera ha realizzato 186 reti in 495 partite, è stato decisivo al Chelsea e all’Atletico Madrid. Avrebbe sicuramente portato gol ed esperienza alla Salernitana ma le sue condizioni fisiche non hanno convinto i campani. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’affare Diego Costa non si farà. Questa l’indiscrezione di Skysport dell’ultima ora: la società campana, dopo attente valutazioni sulle condizioni fisiche dell’attaccante, ha deciso di non procedere all’acquisto. Diego Costa Sabatini aveva scelto il trentatreenne, attualmente svincolato, come ultimo regalo a Colantuono alla ricerca di una salvezza disperata. In tutta la sua carriera ha realizzato 186 reti in 495 partite, è stato decisivo al Chelsea e all’Atletico Madrid. Avrebbe sicuramente portato gol ed esperienza allama le sue condizioni fisiche non hanno convinto i campani. Simone Borghi

Advertising

VittorioSgarbi : Quando si dice “navigare in brutte acque”… - alebarbiero : RT @dariodivico: transizione settore automotive/ brutte notizie. la Bosch sta per ufficializzare 700 esuberi nello stabilimento di Bari - FLuccisano : RT @dariodivico: transizione settore automotive/ brutte notizie. la Bosch sta per ufficializzare 700 esuberi nello stabilimento di Bari - AgostinoZen : RT @dariodivico: transizione settore automotive/ brutte notizie. la Bosch sta per ufficializzare 700 esuberi nello stabilimento di Bari - Rossana44792035 : RT @dariodivico: transizione settore automotive/ brutte notizie. la Bosch sta per ufficializzare 700 esuberi nello stabilimento di Bari -