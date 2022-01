Boris Johnson sulla graticola ma insiste: “Non mi dimetto” (Di giovedì 27 gennaio 2022) LONDRA – Si fa avanti il giorno del giudizio per Boris Johnson, messo all’angolo dal cosiddetto scandalo del Party gate sulle “feste” organizzate a Downing Street a dispetto delle restrizioni Covid del 2020-2021, e tuttavia convinto ancora di poter resistere allo spettro delle dimissioni. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. Insomma, il premier britannico sembra essere sempre più sulla graticola ma, nonostante questo, vuole insistere nel restare al proprio posto: “Non rimetto il mio incarico”. Staremo a vedere i futuri sviluppi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 27 gennaio 2022) LONDRA – Si fa avanti il giorno del giudizio per, messo all’angolo dal cosiddetto scandalo del Party gate sulle “feste” organizzate a Downing Street a dispetto delle restrizioni Covid del 2020-2021, e tuttavia convinto ancora di poter resistere allo spettro delle dimissioni. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. Insomma, il premier britannico sembra essere sempre piùma, nonostante questo, vuolere nel restare al proprio posto: “Non rimetto il mio incarico”. Staremo a vedere i futuri sviluppi. L'articolo L'Opinionista.

