Aggressioni No-Vax direttamente nello studio dei medici di base a Roma: arriva l'esposto in Procura (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma. Minacce, accuse, violenze verbali, ormai piovono ovunque sui medici dal versante No Vax, tanto che i segretari della Fimmg di Roma, Pier Luigi Bartoletti e del Lazio Gianni Cirilli, hanno presentato oggi un esposto in Procura. Si è parlato di "coercizioni e intimidazioni" da parte di pazienti No Vax nei confronti dei medici di famiglia della Regione. Il clima di tensione è già abbastanza sollecitato, ma pare che le minacce siano state davvero molto forti per arrivare a tanto. Non si tratta di certo di fenomeni del momento, è ovviamente una questione che va avanti da un po', ma ora si sarebbe arrivati al culmine.

