Voci dal carcere | “Ci sentiamo sole | stanche | senza pace”

A Pozzuoli c'è un mondo, quello fuori e ce n'è un altro, quello dentro. "Dietro le sbarre" della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, è l'altra realtà, quella presente nel contesto cittadino che scorre veloce; è la realtà lenta e dolorosa dove tante donne attendono la libertà. Molte di esse si rifugiano nella preghiera che dà consolazione e rende più sopportabile il dolore della detenzione. Quanti Puteolani passano dinanzi al carcere ignari della sofferenza che c'è dentro? Sono ricorrenti le considerazioni di chi sta fuori: "Hanno scelto loro di sbagliare, ora devono scontare". senza falsi buonismi, quanti hanno mai pensato di conoscere la storia di queste donne e di quali circostanze le abbiano condotte al reato? La detenzione priva una persona della libertà personale mai per PUNIRE, ma per RIEDUCARE. Per farlo, c'è bisogno ...

