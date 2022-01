Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDENTE SU VIA PRENESTINA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE CODE DA VIA EMILIO LONGONI AL RACCORDO IN USCITA E DA VIA DELL’ACQUA VERGINE AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CI SPOSTIAMO SULLA A12 Roma-TARQUINIA PER LAVORI CODE TRA IL BIVIO PER L’AURELIA E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE TARQUINIA LE ALTRE NOTIZIE PER CONSENTIRE I LAVORI SULLA TANGENZIALE DI Roma IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E’ CHIUSA LA RAMPA DI USCITA CHE PORTA A SU VIALE SOMALIA LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE ORE 15.00 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)DEL 26 GENNAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SU VIA PRENESTINA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE CODE DA VIA EMILIO LONGONI AL RACCORDO IN USCITA E DA VIA DELL’ACQUA VERGINE AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CI SPOSTIAMO SULLA A12-TARQUINIA PER LAVORI CODE TRA IL BIVIO PER L’AURELIA E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE TARQUINIA LE ALTRE NOTIZIE PER CONSENTIRE I LAVORI SULLA TANGENZIALE DIIN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E’ CHIUSA LA RAMPA DI USCITA CHE PORTA A SU VIALE SOMALIA LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE ORE 15.00 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione stadio, per incidente segnalato traffico rallentato tra uscita Ponte delle Valli e uscita Salaria. - romamobilita : #Roma #viabilità Viale dell'Atletica, chiusura temporanea altezza via Laurentina per accertamenti tecnici all'inter… - romamobilita : #Roma #viabilità via Trionfale, per lavori, riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra via Nevio e via Prisciano - romamobilita : #Roma #viabilità Per lavori, sulla Tangenziale direzione San Giovanni è chiusa la rampa di uscita che porta su vial… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via Casilina, tra via di Tor Pignattara/via di Acqua Bullicante e piazza del Pigneto -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Maratonina di Vinci 2022: iscrizioni e modifiche alla viabilità ...la viabilità Contestualmente all'evento sportivo sono previste alcune modifiche alla viabilità: per ...ha previsto anche l'istituzione temporanea di divieti di sosta (con rimozione forzata) in via Roma, ...

Nella notte l'ok in Consiglio al primo bilancio dell'era Gualtieri: 'Così risponderemo ai bisogni della città' ... la messa in sicurezza e la pulizia delle caditoie stradali e 3 per la grande viabilità e la ...5 già programmati, 1 milione andrà invece all'ufficio capitolino dedicato alla candidatura di Roma a Expo ...

