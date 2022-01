Variante Omicron ‘al traguardo’, i sintomi: lo studio (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Omicron ha ‘cancellato’ la Variante Delta, “sta smettendo di variare” e per i sintomi che causa si può dire che “ora è solo una rino-faringo-tracheite virale”. Mentre i contagi covid in Italia non si fermano, è questo oggi il quadro delineato da uno studio dell’Istituto di ricerca Altamedica sui dati relativi agli ultimi 68 sequenziamenti del genoma virale con metodica Ngs. Di questi, 55 (circa l’80%) presentano la forma originale della Variante divenuta dominante e 13 (circa il 20%) mostrano “limitatissime micromutazioni (dette sublineage) che non modificano la sostanza”. “Possiamo affermare che Omicron appare stabile – afferma Claudio Giorlandino, direttore scientifico Altamedica – Il nostro studio si è concentrato sugli importanti cambiamenti degli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –ha ‘cancellato’ laDelta, “sta smettendo di variare” e per iche causa si può dire che “ora è solo una rino-faringo-tracheite virale”. Mentre i contagi covid in Italia non si fermano, è questo oggi il quadro delineato da unodell’Istituto di ricerca Altamedica sui dati relativi agli ultimi 68 sequenziamenti del genoma virale con metodica Ngs. Di questi, 55 (circa l’80%) presentano la forma originale delladivenuta dominante e 13 (circa il 20%) mostrano “limitatissime micromutazioni (dette sublineage) che non modificano la sostanza”. “Possiamo affermare cheappare stabile – afferma Claudio Giorlandino, direttore scientifico Altamedica – Il nostrosi è concentrato sugli importanti cambiamenti degli ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Variante Omicron, Pfizer e BioNTech danno il via ai test clinici per il vaccino specifico #pfizer #biontech… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: la variante Omicron rappresenta l'89,1% dei casi mondiali. L'Austria revoca il lockdown per i non… - Adnkronos : #Crisanti: 'Su #quartadose vaccino brancoliamo nel buio, aziende diano dati'. - sulsitodisimone : Variante Omicron 'al traguardo', i sintomi: lo studio - StraNotizie : Variante Omicron 'al traguardo', i sintomi: lo studio -