“Vado fuori ad ascoltare un po’ di musica”. Poi la tragedia, Claudia precipita dal balcone muore a 30 anni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Domenica scorsa era caduta dal balcone di casa, a Scalea, comune italiano di 11mila abitanti della provincia di Cosenza, in Calabria. Claudia Grisolia, 30 anni, era uscita fuori per ascoltare un po’ di musica e aveva chiesto alla madre di avvisarla per il pranzo. Poi la tragedia. Claudia è precipitata dal balcone di casa ed è stata immediata la chiamata al 118. Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza, l’automedica e l’elicottero. La 30enne è stata stabilizzata dall’equipe medica e trasportata con l’eliambulanza in codice rosso. Claudia Grisolia era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza e le sue condizioni erano sembrate subito gravissime. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Domenica scorsa era caduta daldi casa, a Scalea, comune italiano di 11mila abitanti della provincia di Cosenza, in Calabria.Grisolia, 30, era uscitaperun po’ die aveva chiesto alla madre di avvisarla per il pranzo. Poi lata daldi casa ed è stata immediata la chiamata al 118. Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza, l’automedica e l’elicottero. La 30enne è stata stabilizzata dall’equipe medica e trasportata con l’eliambulanza in codice rosso.Grisolia era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza e le sue condizioni erano sembrate subito gravissime. ...

