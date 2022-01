ULTIM’ORA- È fatta per Gosens all’Inter: i dettagli dell’operazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robin Gosens sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Come riportato dal giornalista Marco Conterio, i nerazzurri hanno superato la concorrenza del Newcastle e hanno raggiunto un accordo con l’Atalanta per un prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 25 milioni di euro (bonus compresi). Ora gli agenti del giocatore dovranno incontrare la dirigenza nerazzurra per definire i dettagli del nuovo contratto. Gosens si prepara così a lasciare la Dea, dove grazie a mister Gasperini è diventato uno degli esterni più incisivi del campionato di Serie A. L’Inter, dal canto suo, vede in lui il sostituto ideale di Ivan Perisic, in scadenza di contratto a fine stagione e ancora lontano da un accordo per il rinnovo. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robinsarà un nuovo giocatore dell’Inter. Come riportato dal giornalista Marco Conterio, i nerazzurri hanno superato la concorrenza del Newcastle e hanno raggiunto un accordo con l’Atalanta per un prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 25 milioni di euro (bonus compresi). Ora gli agenti del giocatore dovranno incontrare la dirigenza nerazzurra per definire idel nuovo contratto.si prepara così a lasciare la Dea, dove grazie a mister Gasperini è diventato uno degli esterni più incisivi del campionato di Serie A. L’Inter, dal canto suo, vede in lui il sostituto ideale di Ivan Perisic, in scadenza di contratto a fine stagione e ancora lontano da un accordo per il rinnovo. Thomas Cambiaso

